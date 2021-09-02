Dolar 8 liranın altına düşer mi? İslam Memiş'ten flaş altın ve dolar tüyoları...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İSlam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcısına flaş tüyolar geldi. Doların 8.10 seviyelerine kadar inebileceğini belirten Memiş, bunun dolar için alım fırsatı olduğunun altını çizdi. Altında ise b hafta da yatay seyir sürecek...

Abone ol

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili kritik uyarılar geldi. Memiş, "Altın ve Dolar yatırımcıları için yılın son çeyreği pozisyon alma dönemi" başlıklı yazısında yatırımcılara dolar almak için bu fünlerin fırsat olduğu uyarısı yaptı. İşte İslam Memiş'in altın e dolar öngörüleri...

- Altın fiyatlarında ABD’den açıklanacak veriler ile birlikte kar satışları görebiliriz. Ancak açıklanan verilerinin beklentileri karşılaması şartıyla.

Altında önemli direnç 492 TL

- Altının gram fiyatı, dolar/TL kurunun değer kaybetmesinden dolayı yükselişlerinin sınırlı kaldığını gözlemliyorum. Altının gram fiyatı, 478-488 lira aralığında kalmayı sürdürüyor.

- Yükselişini sürdürebilmesi için dolar/TL kurundan destek alarak 492 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz, 478-488 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Bu hafta için de bu bant aralığının geçerli olduğunu düşünüyorum.

Dolar için kritik süreçteyiz, düşüşte panik yapmayın

- Altın ve gümüşün ons fiyatında gerileme bekleyen yatırımcısının, yavaş yavaş dolar pozisyonu alması gerektiğini öngörüyorum. Çünkü yılın son çeyreğinde dolar küresel piyasalarda değer artışlarını başlatabilir. Doları olanlar bugünkü düşüşten panik yamamalı. Dolara yatırım yapmayı düşünenler ise bugünü bir fırsat olarak değerlendirmeli…

Dolarda düşüş 8.10'a kadar devam edebilir

- Dolar kuru 8.30 TL’nin altında kalıcı olabilir ise düşüşlerin Eylül ayı içerisinde 8.10 seviyesine kadar devam edebileceğini görebiliriz. Ancak 8.30 üzerinde tepki alımları gelirse 8.50’ye kadar yeniden bir tırmanma oluşabilir. Dolar almayı düşünenler ya da dolar borcu olanlar 8.50 ile 8.10 lira bant aralığında kademeli alım pozisyonları yapmalı.

Dolar 8 liranın altına düşer mi?

- Dolar kurunda şu an ki ortamda 8 TL’nin altında bir rakam göreceğimizi ben şimdilik beklemiyorum. Ancak dolar kurunun genel olarak değeri ABD Fed Başkanı Powell’ın ‘yılın son çeyreğinde varlık alımlarını azaltabiliriz’ şeklindeki açıklamaları sonrası doğal olarak artacaktır. Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak için bu seviyeler (8.50 – 8.10) kademeli giriş için uygun seviyeler diye tahmin ettiğimi sizinle paylaşmak isterim.