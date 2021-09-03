Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla Bodrum'da şantiye bastı: Kimse bize...

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın, komşu şantiyeleri silahlı adamları ile bastığı ve şantiye çalışanlarının cep telefonlarının gasp edilmeye çalışıldığı görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Türkiye’nin cennet tatil beldesi Bodrum, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczacıbaşı’nı konuşuyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda Eczacıbaşı, halk plajını özel plaj haline getirme, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması alanı vatandaşların girişine kapatma, kaçak iskele ve yine kendi arazileri içindeki 10’a yakın kaçak yapıyla gündeme gelmişti.



Uydu görüntüsü üzerinden tüm yapılan işlemlerin kanunsuz olduğunu belgeleyen Bodrumlular, belgeleriyle birlikte hem Bodrum Belediyesi’ne hem de CİMER’e suç duyurusunda bulunmuş, Eczacıbaşı’nın konuya dair tek açıklaması ise “Zaten imar affı başvurusunda bulunduk” demek olmuştu.



Silahlı adamlarıyla bastı

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi’nin girişimiyle sahili kapatan duvarın yıkıldığı öğrenilirken, Eczacıbaşı’nın bu kez de komşu şantiyeleri silahlı adamları ile bastığı ve şantiye çalışanlarının cep telefonlarının gasp edilmeye çalışıldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.



"Kimse bir şey yapamaz bize"

Görüntülerde, çalışanların “Burası özel arazi, buraya giremezsiniz” uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize” dediği görüntüler büyük tepki çekti.



Görüntüleri silmeye başladı

Görüntülerde aynı çalışanın “Polise şikayet edeceğiz” uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Et” yanıtını vermesinin ardından Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı adamları ve Oya Eczacıbaşı, komşu şantiyedeki çalışanın elindeki telefonu zor kullanarak aldı ve görüntüleri silmeye başladı. Yaşanan kısa arbedenin ardından bu şantiye baskını esnasında kayıtların silindiğine emin olan Eczacıbaşı ve silahlı korumaları şantiye alanını terk etti.