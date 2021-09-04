BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,89
ALTIN 488,17
SPOR

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Dün gece oynanan Venezuela-Arjantin maçına, Messi'ye yapılan acımasızca faul damga vurdu. Tüm dünya Messi'ye yapılan bu pozisyonu konuşuyor.

Arjantin'in Venezuela ile karşılaştığı maçın önüne yapılan bu faul geçti. Maç 3-1 Arjantin lehine sonuçlansa da yapılan faul dünya basınında daha çok konuşuldu. Olay adam Luis Adrian Martinez'in Messi'ye acımasızca yaptığı hareket sonrası saha karıştı...

Yaşanan pozisyonda Messi, rakibini geçmek için çalım atmayı denedi. Çalımda da başarılı oldu fakat rakip oyuncu Martinez, Messi'nin kendisini geçmesine izin vermedi ve çok sert bir harekette bulundu.

Messi, tam rakibini geçecekken Martinez yıldız oyuncunun sol ayağına çok tehlikeli bir müdahalede bulundu. Messi bu hareketten sonra kendini yerde buldu. Hakem Martinez'e kırmızı kart gösterdi.

Söz konusu pozisyondan ucuz kurtulan Messi, sağlık ekibinin gelmesiyle oyuna devam edebildi.

Kırmızı kartı seviyor

Öte yandan Luis Adrian Martinez'in profesyonel kariyerinde gördüğü kırmızı kart sayısı dikkat çekti. Çıktığı 80 maçta 6 kez kırmızı kart gördü.

Kulüp kariyerinde 80 resmi maçta göre alan 28 yaşındaki savunmacının toplamda 6 kez kırmızı kartla oyundan atıldığı ortaya çıktı. 6 kırmızı kartın 3'ünü doğrutan gören Luis Adrian Martinez, 3 kez ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Silivri'de plastik fabrikasında yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor
Silivri'de plastik fabrikasında yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor
Başkan Erdoğan'dan, evlat nöbetinin 3'üncü yılında Diyarbakır anneleri için anlamlı video
Başkan Erdoğan'dan, evlat nöbetinin 3'üncü yılında Diyarbakır anneleri için anlamlı video
Hiç çekinmeden Putin'in tarihi hatasını düzeltti! Öğrenciye garanti verildi
Hiç çekinmeden Putin'in tarihi hatasını düzeltti! Öğrenciye garanti verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar sol varsa komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar sol varsa komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla Bodrum'da şantiye bastı: Kimse bize...
Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla Bodrum'da şantiye bastı: Kimse bize...
İstanbul'da kargocu mide bulandırdı! İğrenç olayın görüntüsü çıktı: Apartmanda bakın ne yapmış
İstanbul'da kargocu mide bulandırdı! İğrenç olayın görüntüsü çıktı: Apartmanda bakın ne yapmış
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir altın madayla daha! Erdoğan arayıp tebrik etti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir altın madayla daha! Erdoğan arayıp tebrik etti
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
Çin'de 11 gökdelen saniyeler içinde toz duman oldu! 4.6 ton patlayıcı kullanıldı
Çin'de 11 gökdelen saniyeler içinde toz duman oldu! 4.6 ton patlayıcı kullanıldı
Esenyurt'ta düğün sonunda iki aile birbirine girdi o anlar kamerada
Esenyurt'ta düğün sonunda iki aile birbirine girdi o anlar kamerada