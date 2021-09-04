Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Dün gece oynanan Venezuela-Arjantin maçına, Messi'ye yapılan acımasızca faul damga vurdu. Tüm dünya Messi'ye yapılan bu pozisyonu konuşuyor.

Arjantin'in Venezuela ile karşılaştığı maçın önüne yapılan bu faul geçti. Maç 3-1 Arjantin lehine sonuçlansa da yapılan faul dünya basınında daha çok konuşuldu. Olay adam Luis Adrian Martinez'in Messi'ye acımasızca yaptığı hareket sonrası saha karıştı...

Yaşanan pozisyonda Messi, rakibini geçmek için çalım atmayı denedi. Çalımda da başarılı oldu fakat rakip oyuncu Martinez, Messi'nin kendisini geçmesine izin vermedi ve çok sert bir harekette bulundu.



Messi, tam rakibini geçecekken Martinez yıldız oyuncunun sol ayağına çok tehlikeli bir müdahalede bulundu. Messi bu hareketten sonra kendini yerde buldu. Hakem Martinez'e kırmızı kart gösterdi.

Söz konusu pozisyondan ucuz kurtulan Messi, sağlık ekibinin gelmesiyle oyuna devam edebildi.



Kırmızı kartı seviyor



Öte yandan Luis Adrian Martinez'in profesyonel kariyerinde gördüğü kırmızı kart sayısı dikkat çekti. Çıktığı 80 maçta 6 kez kırmızı kart gördü.

Kulüp kariyerinde 80 resmi maçta göre alan 28 yaşındaki savunmacının toplamda 6 kez kırmızı kartla oyundan atıldığı ortaya çıktı. 6 kırmızı kartın 3'ünü doğrutan gören Luis Adrian Martinez, 3 kez ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildi.