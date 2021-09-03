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DÜNYA

Hiç çekinmeden Putin'in tarihi hatasını düzeltti! Öğrenciye garanti verildi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gençlerle sohbeti sırasında "Büyük Kuzey Savaşı’nı", "7 Yıl Savaşları" olarak belirtmesi üzerine oda da bulunan öğrencilerden biri Putin'in bu hatasını düzeltti. Rusya’da gündem olan olaya ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan öğrenciye destek açıklaması geldi.

Rusya’nın uzak doğu bölgelerinden Vladivostok’ta gençler ve öğrenciler ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir takım önemli konular hakkında fikirlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Konu, Rusya’nın geçmişteki savaşlarına gelince Putin'in, "Büyük Kuzey Savaşı’nı", "7 Yıl Savaşları" olarak ifade etmesi üzerine, Rusya'nın Vorkuta kentinden programa katılan Nikanor Tolstoy isimli bir öğrenci, Putin’in bu hatasını düzeltti.

Putin ise, öğrencinin anlık çıkışını kafasını sallayarak onayladı. Öğrenci ile Putin arasındaki yaşanan bilgi savaşı Rusya’da bir anda gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise, öğrencinin okul hayatında sorunlarla karşılaşabileceğini savunurken aynı zamanda genç öğrenciyi de takdir etti.
Ülkedeki tartışmaların üzerine ise Kremlin’den gündem olaya ilişkin açıklama geldi.

"Putin’in öğrenciye teşekkür ettiğini unutmayın"
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, polemik sonrası öğrenciyi savunarak, "Kimsenin böyle başarılı bir çocuğa sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Başkan Putin bu diyaloğun kendisi için bir ders olduğunu düşünüyor. Hatasını düzelttiği için Vladimir Putin’in öğrenciye teşekkür ettiğini unutmayın. Arkadaşları, Tolstoy’un başarılı bir öğrenci olduğundan bahsediyor ve herkes onun harika bir geleceği olacağından emin" ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, Tolstoy'un okul hayatında sorun yaşamayacağını garanti ettiklerini de belirtti.

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