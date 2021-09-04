Derya Baykal'dan Ferhan Şensoy'a türküyle veda: Aşkımızın gemisi...

Derya Baykal'dan eski eşi Ferhan Şensoy'a duygusal veda: Ateşlerde yansınlar bizi ayrı koyanlar

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un acı haberini eski eşi Derya Baykal sosyal medya hesabından duyurdu.

Ferhan Şensoy, 3 Eylül'de son yolculuğuna uğurlandı...

1988 yılında Ferhan Şensoy ile nikah masasına oturan, 2004 yılında ise anlaşmalı bir şekilde boşanan Derya Baykal, eski eşine bugün bir kez daha veda etti.

Birlikte sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü Instagram sayfasında paylaşan Derya Baykal, altına "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyy...Ah... Güle güle ustam" notunu düştü.