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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Yolun açık olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik '"zulüm 1453'te başladı" diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi.

Erdoğan, "İstanbul'da "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte yürüyorsun Meral Hanım? Bunlarla birlikte nasıl oluyorsun? Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığımı yerde tam karşı duvarına "Zulüm 1453'te başladı" diye yazan gezicilerdi. İşte sen bu gezicilerle birliktesin Meral Hanım. Yolun açık olsun." diye konuştu.

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