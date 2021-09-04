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Küçük çocuğa kafe barda zorla içki ve nargile içirdiler! Dayısı ve bir kişi gözaltında

Aydın'da Kuşadası ilçesindeki 11 yaşındaki A.D.'ye zorla içki ve nargile içindiği iddia edilen dayısı B.D. ile U.E.C. gözaltına alındı.

Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti. Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı. İşletmeye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesine uyarınca 3 bin 469 lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.

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