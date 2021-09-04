Otlu pişi nasıl yapılır enfes lezzet!

Hafta sonu kahvaltılarında enfes bir otlu pişiye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Son yıllarda birçok kahvaltı mekanında da görebileceğiniz pişiyi evde de kolayca yapabilirsiniz. Üstelik kendisi sadece kahvaltılık olmakla kalmaz, yeri geldiğinde en lezzetli öğle yemeğine de, ara öğüne de dönüşebilir. Üstelik biz sizler için bugün otlu pişi tarifi vereceğiz. Mutlaka deneyin deriz pişman olmazsınız. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

4,5 su bardağı un 2 silme tatlı kaşığı tuz 1 paket instant maya 2 adet kapya biber, 1 demet maydanoz, 1 demet dere otu, 200 gram beyaz peynir, 1,5 su bardağı ılık su Kızartmak için; Sıvı yağ