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Muğla'nın Milas ilçesinde yanan ormanda kepçe ile inşaat başladı! OGM'den açıklama geldi

MUĞLAnın Milas ilçesinde günlerce devam eden orman yangınından etkilenen denize sıfır arazide iş makinaları çalışmaya başladı. İnşaat için hazırlık yapan iş makinaları bir anda sosyal medyada gündem oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) iddialarla ilgili açıklama geldi.

Muğla'nın Milas ilçesi Kargılı mevkisinde orman yangınlarıyla tahrip olan arazide iş makinasının görüntülenmesi üzerine çok sayıda vatandan şikayet paylaşımlarında bulundu. Vatandaşların şüphelerini dile getirmelerinin ardından Orman Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Lavanta dikecekmiş!

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Muğla/Milas Kargılı Mevkii'nde bahse konu arazi, orman arazisi değildir. Genel müdürlüğümüz ile ilgisi bulunmamaktadır. Vatandaşın tapulu malı olup, imar izni belediyeye aittir. Vatandaşımız, kendi mülkü olan alana, lavanta dikeceğini belirtmiştir” denildi.

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