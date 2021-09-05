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Bursa'da akıl almaz olay! Çatıdan uzun namlulu silahla ateş açtılar

BURSA’da düğün eğlencesinde magandalar, uzun namlulu silahlarla evin çatısından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde bir grup genç çatıya çıkarak, ellerine aldıkları uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. Bir diğer görüntüde ise düğünde 2 şahıs kalabalığın içinden tabanca ile havaya ateş açtı. Diğer vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. Şahısların havaya ateş açarken yanlarında küçük çocukların bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri, bu görüntülerin ardından ateş açan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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