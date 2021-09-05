Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüsü çıktı: Köprü yıkıldı ağaçlar kökünden söküldü

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde selin ağaçları ve evleri yıkarak ilerlediği görüldü.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin en ağır yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bozkurt ilçesine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüde, selin Bozkurt ilçesine ulaşmadan önceki hali yer alıyor.



Sel sularının birçok ağacı söktüğü, önüne çıkan yapıları da önüne katarak ilerlediği cep telefonu konuşmalarına yansıyor. Cep telefonuna kayıtta bulunan vatandaş, telefonla aradığı Semih isminde bir kişiye ağaçları ve tahtaları yıkıp selin geldiğini söylüyor. Konuşmalara köprünün yıkıldığı ve ağaçların da kökünden söküldüğü yansıyor.