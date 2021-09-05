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İstanbul'da refüjden fırlayıp kafa kafaya çarpıştı! Feci kazanın görüntüsü çıktı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JFB 29 plakalı aracın sürücüsü yokuş aşağı ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjü aştı, sonra karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 3 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. Kazanın olduğu bölgede trafikte yoğunluk meydana geldi. Yaşanan kaza ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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