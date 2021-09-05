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Sakarya'da otobüste ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, kavgayı çıkartan gençler otobüsten indirildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Hendek ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Otobüsteki diğer yolcular araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı. Vatandaşların ayırdığı olay sonrasında durdurulan otobüsten kavgaya karışan taraflardan biri indirildi.

Gençlerin otobüs içerisinde birbirine girdiği anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bir süre tartışan gençlerin tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar görüntülere yansıdı. Devamında ise diğer yolcuların kavgayı güçlükle ayırdığı anlar ve kavgaya karışan taraflardan birinin otobüsten indirilme anları yer aldı.

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