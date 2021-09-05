Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 6 vaadini anlattı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik vaatlerini içeren bir sosyal medya paylaşında bulundu. KYK borçlarını sıfır faizle yapılandırıcaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun ÖTV'ye dair de vaatleri vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha evinin mutfağında geçti kameraların karşısına. CHP iktidarında gençlere olan vaatlerini altı başlıkta topladı.

Üniverseteye kayıt yaptıran gençlere kültür sanat etkinlikleri için bin liralık kart tanımlayacaklarını belirten CHP Lideri, ilk cep telefonu alımında ÖTV alınmayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, kamuya personel alımında mülakatın kaldırılacağını da ifade etti.