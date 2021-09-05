BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,89
ALTIN 488,17
CHP

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 6 vaadini anlattı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik vaatlerini içeren bir sosyal medya paylaşında bulundu. KYK borçlarını sıfır faizle yapılandırıcaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun ÖTV'ye dair de vaatleri vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha evinin mutfağında geçti kameraların karşısına. CHP iktidarında gençlere olan vaatlerini altı başlıkta topladı.

Üniverseteye kayıt yaptıran gençlere kültür sanat etkinlikleri için bin liralık kart tanımlayacaklarını belirten CHP Lideri, ilk cep telefonu alımında ÖTV alınmayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, kamuya personel alımında mülakatın kaldırılacağını da ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fahrettin Koca'dan G20 ülkelerine uyarı
Fahrettin Koca'dan G20 ülkelerine uyarı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme
Türkiye, Irak'taki terör saldırılarını şiddetle kınadı
Türkiye, Irak'taki terör saldırılarını şiddetle kınadı
RTÜK "Önemli Olaylar Listesi"ni güncelliyor
RTÜK "Önemli Olaylar Listesi"ni güncelliyor
Antalya'da 48 günde 26 iş yerini soyan şüpheli yakalandı
Antalya'da 48 günde 26 iş yerini soyan şüpheli yakalandı
Pakistan'da patlama: Ölüler ve yaralılar var
Pakistan'da patlama: Ölüler ve yaralılar var
Konya'da balkonda biber asarken bir anda kanlar içinde kaldı: Meğer...
Konya'da balkonda biber asarken bir anda kanlar içinde kaldı: Meğer...
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 terörist teslim oldu
Gine'de darbe girişimi başladı! Sarayın etrafında silah sesleri duyuldu
Gine'de darbe girişimi başladı! Sarayın etrafında silah sesleri duyuldu