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DÜNYA

Dehşete düşüren görüntüler! Zombi filmi değil sokakları uyuşturucu bağımlıları bastı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphiauyuşturucu bağımlılarının görüntüleri adeta şok etkisi yarattı. Ülkede artan uyuşturucu kullanımı sokakların görüntülenmesi ile dünya basınında gündem oldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kaydedildi. Ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların dehşet verici boyuttaki halleri izleyenleri şaşırtıyor.

ABD'de artan uyuşturucu kullanımı sokakların görüntülenmesiyle bir kez daha ortaya çıktı. Milyonlarca gencin uyuşturucu bağımlısı olduğu ABD'de zombi filmlerini andıran görüntüler kaydedildi. Dünya basınında yer alan uyuşturucu bağımlıların görüntüleri sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.

Dehşet verici görüntüler

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıların dehşet verici görüntüleri gündem oldu. Söz konusu görüntülerde insanların adeta bir yürüyen ölüye dönüştüğü görülüyor.

Amerikan rüyası bu mu?

İnsanların bu korkunç görüntüleri ve sokakların içler acısı hali ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koydu. Görüntüler, ABD'de sokakların içler acısı hali izleyenlere "Amerikan rüyası bu mu?" dedirtti.

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