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Bursa'da korku dolu anlar! Peş peşe hortum çıktı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da son üç günde meydana gelen hortum korkuya neden olurken, son olarak merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde meydana gelen hortumu vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz günlerde üst üste çıkan iki hortum vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşattı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, esnaf da şaşkınlığını gizleyemedi. Hava sıcaklığının düşmesi sonucu ortaya çıkan hortumlara bir yenisi daha eklendi. Bugün meydana gelen hortum mahalle sakinlerini tedirgin ederken önceki gün çıkan hortum güvenlik kameralarına yansıdı.

Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları anbean kaydetti. Tozu dumana katarak vatandaşlar arasında korkuya neden olan hortum geçtiğimiz yıl Otosansit Sanayi Sitesi'nde ağaçları devirmiş, işyerlerine zarar vermiş ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

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