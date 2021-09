Dünya yıldızları doğum gününü kutladı! İşte Fatih Terim'i mest eden video

Dünyaca ünlü teknik direktörler ve futbolcular Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in doğum günün kutladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e dünyaca ünlü teknik direktörler ve eski futbolculardan doğum günü mesajı geldi. Jose Mourinho, Arsene Wenger gibi yıldız teknik adamların da gönderdiği doğum günü mesajlarının tamamı şu şekilde:



Arsne Wenger

Merhaba Fatih. Doğum günün kutlu olsun. Biliyorum, her yıl bir yaş daha gençleşiyorsun. Dikkat et bu hızla devam edersen, yakında sahaya dönüp oynaman gerekebilir. Bugünün tadını çıkar. Umarım etrafın, ailen ve arkadaşlarınla sarılmış olsun. Ve umarım en kısa sürede görüşürüz. Hoşça kal!



José Mourinho

Sevgili dostum Fatih, tebrikler! O muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. Senin 48. yaş gününü mutlu bir şekilde kutlayabilmek harika. 48 diyorum çünkü senin 68 olduğuna kimse inanmaz. Sana mutlulukların en fazlasını diliyorum. Ve mutlu olmak için ihtiyacın olan şey de futbol. O yüzden ne kadar büyük olduğunu göstermeye devam et. Biliyorsun Roma’da büyük bir hayranın ve taraftarın var.



Thomas Tuchel

Doğum günün kutlu olsun, Mister Galatasaray. Mister Fatih Terim! Londra’dan sana en iyi dileklerimi gönderiyorum. Tebrikler! Umarım iyi bir gün geçirirsin ve en kısa zamanda görüşürüz.



Diego Simeone

Merhaba Mister. Doğum günün kutlu olsun. Sana kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Her zaman şunu görmüşümdür; kendi karakterini takımlarına hep yansıtmışsındır. Senin kişisel bir hayranınım. Selamlar, mutlu yıllar. Her şey için iyi şanslar, hoşça kal!



Luciano Spalletti

Az önce televizyonda dediler ki, “Bugün, antrenörlerin bir numarasının doğum günü. Antrenörlerin imparatorunun: Fatih Terim!” Ben de kutlamalara katılmak istedim. Eminim en iyiler buradadır. Sen bir dostsun. Mutlu yıllar Fatih!



Roberto Mancini

Merhaba Fatih. Mutlu yıllar, doğum günün kutlu olsun. İyi şanslar, Grande! Hoşça kal.



Manuel Rui Costa

Büyük babam Doğum günün kutlu olsun. Umarım çok güzel bir gün olur. Biliyorsun, benim için bir antrenörden fazlası oldun, hayat boyu dostumsun. Bunun için de inanılmaz gururluyum. Hocam ve dostum Kucak dolusu sevgiler.



Nuno Gomes

Merhaba Mister! Umarım her şey yolundadır. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun, Mister. Hoşça kal İmparator, sevgiler.



Gennaro Gattuso

Grande Mister! 68! Seni tüm kalbimle selamlıyorum. Senin için ne söylenebilir ki? Bugünün keyfini çıkar. Kalbimdesin. Tüm sevgimle doğum gününü kutluyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal, büyük İmparator!



Moreno Roggi

Sevgili dostum Fatih, bugün çok güzel bir gün. Doğum gününü tüm kalbimle kutluyorum. Çok güzel bir gün olmasını diliyorum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Seni sıkı sıkı kucaklıyorum.



Giancarlo Antognoni

Merhaba Fatih, doğum günün kutlu olsun. Eylül sonuna doğru İstanbul’a gelmek istiyorum. Eşimle birlikte İstanbul’u gezmek ve şehri görmek istiyoruz. Galatasaray’ın bir maçını seyretmeyi de şahsen çok isterim. Sonrasında da seninle biraz futbol konuşabiliriz. Hoşça kal, Fatih. Sevgiler.



Cosmin Contra

Mister, doğum günün kutlu olsun! Sen her zaman Türkiye’nin en büyüğüsün. Seninle birlikte çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hâlâ çok iyi işler yaptığını görüyorum. Rumen futbolcularla da çalıştığını görüyorum. Sana sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Başarılar Mister, hoşça kal.



Angelo Di Livio

Merhaba Mister, Angelo Di Livio ben. Doğum günün kutlu olsun, mutlu yıllar! Seni çok seviyorum. Seni kucaklıyorum, hoşça kal