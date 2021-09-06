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Rasim Ozan Kütahyalı Falcao için lokma döktü

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'deki programda Falcao'nun gidişi nedeniyle lokma döktürdü. Kütahyalı, İzmir'de bir beladan kurtulursanız lokma dökersiniz diye konuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol yayınında izleyicileri kahkahaya boğdu. Kütahyalı, ünlü futbolcu Falcao Galatasaray'a veda ettiği için canlı yayında lokma döktürdü.

Canlı yayında neden lokma döktürdüğünü anlatan Kütahyalı, "Bizim İzmir'de bir gelenek vardır. Bir dertten, beladan kurtulduğunuzda yahut biri vefat ettiğinde lokma döktürülür. İstanbul'da da vardır ama İzmir'de yoğun bir gelenektir. Bir sokağa girersin lokmacı benim gibi giyinmiş bir adam lokmayı yaptırmış. Ben de Falcao'dan kurtulduğumuz için lokma döktürdüm." diye konuştu.

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