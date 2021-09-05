Dünya kupası elemelerinde karantina skandalı

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

Brezilya Ulusal Sağ Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya girmesi nedeniyle, Brezilya-Arjantin maçı bir süredir durmuş durumda. Arjantin milli takımı soyunma odasına gitti.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan Brezilya, 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Arjantin ise 15 puanla 2. sırada yer alıyor.

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan son maç yaz aylarında gerçekleşen Copa America’daydı. Copa America finalinde galip gelen taraf 1-0’lık sonuçla Arjantin olmuştu. 2019 yılındaki Copa America mücadelesinde ise Brezilya rakibini 2-0 ile geçmişti. İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünü Arjantin kazanırken, 2’sinde Brezilya galip geldi.