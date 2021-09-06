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Adana'da dükkanı bastı! Evden çıkarmak isteyen kardeşini böyle vurdu

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da bir kişinin, birlikte kaldıkları evden çıkarmak isteyen kardeşini bakkal dükkanında pompalı tüfekle vurması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir içesine bağlı Haydaroğlu Mahallesinde 23 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, bakkal işleten Mehmet Salih T. ile Abdülaziz T. aynı evde kalmaya başladı. Bir süre sonra Mehmet Salih T. kardeşi Abdülaziz T.’nin kötü alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle aynı evde kalmak istemeyip ona evi terk etmesini söyleyerek bakkala gitti. Bu duruma sinirlenen Abdülaziz T. pompalı tüfekle bakkala gelerek kardeşini vurup olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksiye binen zanlı Köprübaşı Polis Merkezine giderek teslim oldu. Yaralı Mehmet Salih T. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Salih Turgut yapılan müdahalelerinin ardından hayati tehlikeyi atlatıp bir hafta sonra taburcu oldu. Teslim olan zanlı ise ifadesinde kardeşinin kendisini evden kovduğu için vurduğunu öne sürdü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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