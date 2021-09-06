BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,86
ALTIN 487,55
YEREL

İstanbul'da yumruk atıp Ukraynalı turiste kabusu yaşattılar! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da geçtiğimiz günlerde 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla gasp edilen Ukraynalı turistin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde 31 Ağustos günü Ukraynalı turist, yolda yürürken 3 şahıs tarafından saldırıya uğramıştı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde turisti gören şüphelilerden birinin yanına giderek yumruk attığı, diğer şüphelilerin de tekme ve yumruk atarak turisti darp ettiği görülüyor. Şüphelilerin ayrıca turisti bıçakla tehdit ederek cebinden telefonunu ve cüzdanını zorla alarak olay yerinden uzaklaştığı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aydın'da kavganın sonu ölümle bitti! Feryatlar yürekleri dağladı.
Aydın'da kavganın sonu ölümle bitti! Feryatlar yürekleri dağladı.
Dünya yıldızları doğum gününü kutladı! İşte Fatih Terim'i mest eden video
Dünya yıldızları doğum gününü kutladı! İşte Fatih Terim'i mest eden video
Dünya kupası elemelerinde karantina skandalı
Dünya kupası elemelerinde karantina skandalı
Bu görüntüler izleyenleri ürpertiyor! Zombi filmi gibi
Bu görüntüler izleyenleri ürpertiyor! Zombi filmi gibi
Bursa'da korku dolu anlar! Peş peşe hortum çıktı
Bursa'da korku dolu anlar! Peş peşe hortum çıktı
Dehşete düşüren görüntüler! Zombi filmi değil sokakları uyuşturucu bağımlıları bastı
Dehşete düşüren görüntüler! Zombi filmi değil sokakları uyuşturucu bağımlıları bastı
Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüsü çıktı: Köprü yıkıldı ağaçlar kökünden söküldü
Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüsü çıktı: Köprü yıkıldı ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da refüjden fırlayıp kafa kafaya çarpıştı! Feci kazanın görüntüsü çıktı
İstanbul'da refüjden fırlayıp kafa kafaya çarpıştı! Feci kazanın görüntüsü çıktı
Bursa'da düğünde pes dedirten görüntü! Kadın dans ederken adam...
Bursa'da düğünde pes dedirten görüntü! Kadın dans ederken adam...
Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti
Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti