BIST 1.475
DOLAR 8,28
EURO 9,83
ALTIN 485,52

Kayseri'de kargo çalışanı kadınları falakaya yatırdı! 'Güzel' dediğine fazla para vermiş

Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de kargo çalışanı kadınları falakaya yatırdı! 'Güzel' dediğine fazla para vermiş

KAYSERİ'de kargo çalışanının yaptığı pes dedirtti. Maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, para ödeyerek falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla şahıs hakkında soruşturma açıldı.

Kayseri'de kargo çalışanı kadınları falakaya yatırdı! 'Güzel' dediğine fazla para vermiş

Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. 

18
Kayseri'de kargo çalışanı kadınları falakaya yatırdı! 'Güzel' dediğine fazla para vermiş

 Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.

28
Kayseri'de kargo çalışanı kadınları falakaya yatırdı! 'Güzel' dediğine fazla para vermiş

 Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi.

38
Kayseri'de kargo çalışanı kadınları falakaya yatırdı! 'Güzel' dediğine fazla para vermiş

N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlattı.

48