BIST 1.475
DOLAR 8,28
EURO 9,83
ALTIN 485,32
MEDYA

Ada Masalı 12. bölüm fragmanı

Ada Masalı dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Ada Masalı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Ada Masalı 7 Eylül 2021 Salı akşamı Star'da...

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı
Dünya Hali 8. bölüm fragmanı
Dünya Hali 8. bölüm fragmanı
Antalya'da çalmakla bitiremedi! Hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Antalya'da çalmakla bitiremedi! Hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu özel video ile duyurdu
Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu özel video ile duyurdu
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü o anlar kameraya yansıdı
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü o anlar kameraya yansıdı
Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar
Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar
Necati Şaşmaz'ın bomba ses kaydı! Kendini Mehdi sanıyor 'ben seçilmiş kişiyim' diyor
Necati Şaşmaz'ın bomba ses kaydı! Kendini Mehdi sanıyor 'ben seçilmiş kişiyim' diyor
Ayıya haftalık banyosu yaptırıldı! İstanbul'da görenler telefona sarıldı
Ayıya haftalık banyosu yaptırıldı! İstanbul'da görenler telefona sarıldı
Dünya, Avustralya'da 3 yaşındaki engelli çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor
Dünya, Avustralya'da 3 yaşındaki engelli çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor
2 ayda biriktirdi tam 60 metre! Aydın'da düğüne gelenler inanamadı: Eziyet olsun
2 ayda biriktirdi tam 60 metre! Aydın'da düğüne gelenler inanamadı: Eziyet olsun