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Can Ataklı'dan skandal taciz ve tecavüz savunması

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken gazeteci Can Ataklı'dan skandal bir savunma geldi.

Gündeme bomba gibi düşen Cumhuriyet Halk Partisindeki (CHP) taciz ve tecavüz skandalına tepkiler çığ gibi büyürken bulduğu her fırsatta kadın haklarından söz eden ve taciz, tecavüz, kadına şiddet gibi suçların cezalarının yetersiz olduğunu savunan gazeteci Can Ataklı'dan (CHP) içerisinde yaşanan taciz skandallarına skandal bir savunma geldi.

Daha önce olayın iki yetişkinler arasında geçtiğini belirterek, "Buraya kadar geldik. Bu herhalde yollu" diye düşünmüş olabilirler" diyen Ataklı, "İstanbul İl Başkanı da bunu dillendirmeden rezil olmadan çözmek istemiş" ifadeleriyle savunmuştu.

Bu sefer de "Yetişkinler arasında olan olayla çocuklara taciz ve tecavüz etmek, hatta tecavüze yeltenmek aynı değil" diyen Ataklı, skandal sözlerle CHP içindeki taciz ve tecavüzlere tepki gösteren partilileri eleştirdi.

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