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İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 50'yi geçti

İSTANBUL’da okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının da yola çıkmasıyla erken saatlerden itibaren D-100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Edirne yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 51 olarak ölçüldü. İlerleyen dakikalarda ise trafik yer yer durma noktasına geldi.

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