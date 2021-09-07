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Esenyurt'ta ortalık karıştı! İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası

ESENYURT'ta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle yolcular ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Dayak yiyen şoför, şikayetçi oldu.

Olay, bugün Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan İETT otobüsü, Büyükçekmece seferini yaparken durakta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle diğer yolcular tarafından uyarıldı.

Şoför yolcu almayı sürdürünce tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen şoför, bir grup yolcunun yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.

İhbar üzerine sevk edilen polisler duruma müdahale ederken, şikayetçi olan şoför, doktor kontrolü ve ifadesinin alınması için hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor.

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