İstanbullulara 1200 lira nakit avans desteği... Ekrem İmamoğlu açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli vatandaşların aile bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak yeni bir proje geliştirdi. "Destek Avans" adı verilen proje ile vatandaşlara hiçbir faiz ve masraf ödenmeksizin 600 ya da 1200 lira destek yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbullulara nefes aldıracak yeni bir sosyal projeyi hayata geçirdi. İBB iştiraki BELBİM AŞ ile DenizBank iş birliğiyle, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri ödemeli 600 TL ya da 1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans imkanı sunuldu.

Destek Avans adıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan vatandaşlar, 12 aya kadar vade ile 1200 liraya varan miktarda nakit destek alabilecek. DenizBank’ın değerlendirmesi sonucunda, bankanın müşterisi olan veya olmayan kişiler uygulamadan faydalanabilecek.

Ödemeler İstanbulkart'tan

Destek Avans, vatandaşların İstanbulkart'larına yatacak. Kullanılan avans; ulaşım başta olmak üzere kafe-restoranlarda, online alışverişlerde, marketlerde, Halk Bakkal'larda, akaryakıtta ve İstanbulkart’ın geçtiği daha binlerce noktada kullanılabilecek.

İstanbul nefes alacak

Projeyi sosyal medyadan duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşandığını belirterek, İstanbulluların bu sıkışık dönemde nefes almalarını sağlayacak bir işbirliği geliştirdikleri söyledi. İmamoğlu, “İstanbul’da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz ve gayretimiz budur” dedi.

İBB destek avans projesine başvuru nasıl yapılır?

Projeye başvurular "https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr" adresinden yapılacak.

İBB Destek avans kampanyası koşulları neler?

-Kampanya'dan sadece Belbime'a ait kanallardan yönlendirme yapılan Denizbank kanalları üzerinden başvuru yapılabilir.

-Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi başvurusunu sadece İstanbulkart'ı ile TCKN bilgisini eşleştirmiş müşteriler yapabilecek.

-TCKN ve İstanbulkart eşleştirmenizi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

-Kampanya kapsamında kullandırılabilecek sıfır faizli kredi tutarı seçmiş olduğunuz İstanbulkartınıza aktarılacak. Avantajlı faiz oranı ile kullandırılan krediler ise DenizBank nezdindeki hesabınıza yatırılacak ve İstanbulkart'a herhangi bir yükleme olmayacak.

-İstanbulkartınıza yüklenen kredi bakiyesini, İstanbul içinde toplu ulaşım araçlarına ek olarak ; CarrefourSA, A101, Migros, BİM ve Şok Marketler, İstanbulkart'ın geçtiği iş bankası pos cihazlarının olduğu işyerlerinde, Multinet ödeme noktaları Halk Bakkal BiTaksi, Getir uygulamaları, Beltur, BNB (bisiklet ), iTaksi, İBB Sosyal Tesisler, Hamidiye Su Otomatları, Matik Otomatlar, İsper ve İspark gibi sosyal alanlardaki harcama ve ödeme işlemlerinizde kullanabilirsiniz.