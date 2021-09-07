Kemal Kılıçdaroğlu'nun mütevazi mutfağından gençlere vaatler!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik vaatlerini içeren bir sosyal medya paylaşında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı videoyla gençlere özel 6 maddelik vaatlerini sundu. Üniversiteye kayıt yaptıran gençlere kültür sanat etkinlikleri için bin liralık kart tanımlayacaklarını belirten CHP Lideri, ilk cep telefonu alımında ÖTV alınmayacaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, kamuya personel alımında mülakatın kaldırılacağını da ifade etti. Gazeteci Hadi Özışık Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vaatlerini Perde Arkası programında değerlendirdi.