BIST 1.460
DOLAR 8,35
EURO 9,89
ALTIN 483,60
İNTERNETHABER TV

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mütevazi mutfağından gençlere vaatler!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik vaatlerini içeren bir sosyal medya paylaşında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı videoyla gençlere özel 6 maddelik vaatlerini sundu. Üniversiteye kayıt yaptıran gençlere kültür sanat etkinlikleri için bin liralık kart tanımlayacaklarını belirten CHP Lideri, ilk cep telefonu alımında ÖTV alınmayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, kamuya personel alımında mülakatın kaldırılacağını da ifade etti. Gazeteci Hadi Özışık Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vaatlerini Perde Arkası programında değerlendirdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ümraniye’de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar izdiham havadan görüntülendi
Ümraniye’de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar izdiham havadan görüntülendi
TGRT'de Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa başlıyor işte yayın saati
TGRT'de Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa başlıyor işte yayın saati
CHP'de tacizler bitmiyor! Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz?
CHP'de tacizler bitmiyor! Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz?
Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm 'kocalık vazifesi' fragmanına tepki yağdı
Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm 'kocalık vazifesi' fragmanına tepki yağdı
Esenyurt'ta ortalık karıştı! İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası
Esenyurt'ta ortalık karıştı! İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası
Kamyonun fırlayan tekeri Cezayir asıllı kadını öldürdü
Kamyonun fırlayan tekeri Cezayir asıllı kadını öldürdü
İstanbullulara 1200 lira nakit avans desteği... Ekrem İmamoğlu açıkladı
İstanbullulara 1200 lira nakit avans desteği... Ekrem İmamoğlu açıkladı
Hakan Ural, Kayseri'deki 'falaka'cıya ateş püskürdü! 'Karım bana dese hayırdır derim'
Hakan Ural, Kayseri'deki 'falaka'cıya ateş püskürdü! 'Karım bana dese hayırdır derim'
Kanada Başbakanı Justin Trudeau sokakta taşlandı!
Kanada Başbakanı Justin Trudeau sokakta taşlandı!
İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 50'yi geçti
İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 50'yi geçti