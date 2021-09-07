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İstanbul Avcılar'da karısını döven esnafa diğer esnaflar tekme tokat dayak attı

İSTANBUL’da bir pasaj içerisinde eşinde şiddet uyguladığı iddia edilen esnafla diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Avcılar’da bulunan bir pasaj içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı. Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi de "ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım istedi. Durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi. Polis gelmeden olayın dağıldığı öğrenildi.
Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine vurmaları ve diğer esnafın araya girmesi görülüyor.

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