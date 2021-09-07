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TGRT'de Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa başlıyor işte yayın saati

Geçtiğimiz günlerde babasu Dursun Salkım'ı koronavirüsten kaybeden ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, TGRT Haber’de televizyon haberciliğine başlıyor ve 'Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa' isimli programla ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor.

TGRT HABER'de bugün ilk yayınıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı Yeşim Salkım televizyon ekranına halkın sesi olmak için çıkacağını ifade etti. Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’  demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” şeklinde konuştu.

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