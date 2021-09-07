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Mantarlı biberli omlet nasıl yapılır efsane lezzet!

Kahvaltıda farklı çeşit arayanlar için hem yapımı pratik hem de oldukça doyurucu bir kahvaltı olan mantarlı biberli omlet tarifini ve malzemelerini bir araya getirdik!

Sabah kahvaltılarında çeşit sevenler için mantarlı biberli omlet tarifini bir araya getirdik! Mantarlı biberli omletin yapılışı hem çok kolay hem de oldukça pratik olan bu omleti kahvaltı sofralarınıza dahil edebilirsiniz. Kokusu ile günün başlangıç öğünü olan sabah kahvaltılarında lezzeti damaklarda bırakan bu lezzeti sizde denemek için evde mantarlı biberli omlet tarifini deneyebilirsiniz. 

Malzemeler;

2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 300 gram mantar, 8-10 adet yumurta, 3 kaşığı tereyağ Yeterince tuz.

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