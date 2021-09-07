Demet Akalın'dan Spor Bakanlığı'na Kadın Voleybol Takımı için flaş soru ve öneri

Ünlü şarkıcı Demet Akalın kişisel Instagram hesabından yayınladığı bir video ile Spor Bakanlığı'na yönelttiği soruda, Avrupa üçüncüsü olan 'Filenin Sultanları' Türk Milli Kadın Voleybol Takımı için neden sahnede kutlama yapılmadığını sordu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Spor Bakanlığı'na hem soru sordu hem de öneride bulundu. Akalın, eski yıllarda futbol takımlarının elde ettikleri her başarıda sahneler ve eğlence organizasyonları düzenlendiğini hatırlatarak, Filenin Sultanları için de yapılabileceğini, böyle bir organizasyonda kendisinin sahneye çıkmaya hazır olduğunu ifade etti.