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İstanbul Ümraniye'de indirimli halı izdihamı

İSTANBUL Ümraniye'deki bir mağaza, hemen yakındaki bir mağazanın halı ve kilim fiyatlarını 50 TL'ye düşürmesi üzerine rekabete girişerek bin 200 ürünü 40 TL'den satışa çıkarınca izdiham oluştu.

İSTANBUL Ümraniye'deki bir halı mağazası müşteri çekebilmek için 50 TL'ye halı ve kilim satacağını duyurdu. Başka bir mağaza da aldığı kararla fiyatı 40 TL'ye düşürerek aynı saatte halı ve kilim satacağını açıkladı. Müşteriler kampanyanın başlangıç saatinden iki saat öncesinden mağazanın önüne yığılmaya başladı.

Kalabalık her geçen dakika artarken beklenen kamyonetlerin gelmesi ile izdiham görüldü. Araç etrafını saran kalabalık nedeniyle ilerlemede güçlük çekerken yarım saat içerisinde bin 200 halı ve kilim kapışıldı. Sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.

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