BIST 1.455
DOLAR 8,34
EURO 9,89
ALTIN 481,37
GÜNCEL

Yunan medyasında Türk SİHA'sı paniği

Yunan medyası, Türk SİHA'sının Doğu Ege'de Yunanistan'a ait bir savaş helikopterini düşürmeye çalıştığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'larla Türkiye, hava savunmada dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu başarısı ise Yunanistan'a panik yaşatmaya devam ediyor.

Son olarak Yunan basınında Türk İHA'ları ile Yunan helikopteri arasında yaşanan bir olayın iddiası ortaya atıldı.

Türk İHA'larının faaliyetlerini düşmanca olarak yorumlayan bir Yunan televizyonu Doğu Ege'de bir Türk İHA'sının Yunan helikopterini düşürmeye çalıştığını anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak Afgan göçmen yorumu
İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak Afgan göçmen yorumu
İstanbul Ümraniye'de indirimli halı izdihamı
İstanbul Ümraniye'de indirimli halı izdihamı
Mantarlı biberli omlet nasıl yapılır efsane lezzet!
Mantarlı biberli omlet nasıl yapılır efsane lezzet!
Demet Akalın'dan Spor Bakanlığı'na Kadın Voleybol Takımı için flaş soru ve öneri
Demet Akalın'dan Spor Bakanlığı'na Kadın Voleybol Takımı için flaş soru ve öneri
Ümraniye’de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar izdiham havadan görüntülendi
Ümraniye’de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar izdiham havadan görüntülendi
TGRT'de Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa başlıyor işte yayın saati
TGRT'de Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa başlıyor işte yayın saati
İstanbul Avcılar'da karısını döven esnafa diğer esnaflar tekme tokat dayak attı
İstanbul Avcılar'da karısını döven esnafa diğer esnaflar tekme tokat dayak attı
CHP'de tacizler bitmiyor! Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz?
CHP'de tacizler bitmiyor! Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz?
Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm 'kocalık vazifesi' fragmanına tepki yağdı
Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm 'kocalık vazifesi' fragmanına tepki yağdı
Kira fiyatları uçtu! Öğrenciler ne yapacak?
Kira fiyatları uçtu! Öğrenciler ne yapacak?