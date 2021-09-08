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İstanbul'da feci kazada kamyonet devrildi! Son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da kazaların ardı arkası kesilmeyen sokakta bir kamyonet devrildi. O esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 kızı devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi’nde Füsun Sokak ve Mücevher Sokağın kesişim noktasında geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Yol kesişiminde karşı karşıya gelen araç ile kamyonet çarpıştı. Kaza anında 8 ve 11 yaşlarındaki kızlarıyla kaldırımda yürüyen Yasemin Kibar, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen kamyonetin sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Vatandaşlar, kazaların tekrar yaşanmaması için yetkililerden önlem almalarını istedi. Sıklıkla kazaların yaşandığı mahallede esnaf olan Yaşar Kula, “Burası sanayiye yakın bir bölge olduğu için trafiğe etkisi çok fazla oluyor. Sanayi olmasından sonra cadde gibi araç trafiği oluşmaya başladı. Burada her hafta 3-4 kaza kesinlikle oluyor. Buraya acilen bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

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