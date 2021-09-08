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Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'li reklamına 'saygısızlık' eleştirisi

Çağlar Çorumlu’nun oynadığı Zeki Müren’li reklam sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncuyu eleştirenler kadar beğenenler de oldu.

Oyuncu Çağlar Çorumlu, ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’i bir bankanın kredi kartının 20’nci yılı etkinlikleri nedeniyle çekilen reklam filminde canlandırdı. Daha önce Cem Yılmaz'ın Gora V 216 filminde de Zeki Müren rolüyle beğeni toplayan Çorumlu'ya sosyal medyadan hem tepki hem de beğeni yağdı. Bir kesim Çorumlu'nmun oyunculuğunu ve taklit yeteneğini alkışlarken bir kesim de Sanat Güneşi Zeki Müren'e saygısızlık yapıldığını savundu.

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