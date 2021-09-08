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DÜNYA

Suudi Arabistan'da vali, Japon büyükelçiye elle pilav yedirdi

İhlas Haber Ajansı

SUUDİ ARABİSTAN’ın Shaqra Valisi Adel Al-Bawardi, Japonya Büyükelçisi Iwai Fumio'ye eliyle pilav yemeyi öğretti. O anlar sosyal medyada çokça kez yorum aldı.

Suudi Arabistan'ın Japonya Büyükelçisi Iwai Fumio, başkent Riyad'a bağlı Shaqra bölgesini ziyaret etti. Büyükelçi Fumio, ziyaret sırasında Shaqra Valisi Adel Al-Bawardi tarafından öğle yemeğinde ağırlandı.

Büyükelçiye Suudi Arabistan'ın en ünlü yemeklerinden biri olan ve elle yenen Mfatah ikram edildi. Vali Bawardi, Büyükelçi Fumio'ye pilavı eliyle nasıl yiyeceğini öğretti.

Büyükelçi Fumio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğle yemeğinde Mfatah'ı elimle yemeyi denedim. Mfatah'ı elle yiyebilmek için Vali Adel Al-Bawardi'nin tavsiyelerini kullandım" dedi.

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