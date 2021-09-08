Kocasının rüyasını sordu! "Oy tombulum' diye sayıklıyor ama ben zayıfım"

Eşinin rüyasında 'oy tombulum' diye sayıkladığını ve kendisinin zayıf olduğunu belirten kadın, 'kocamın sevgilisi mi var?' diye sordu. Hayatta Her Şey Var programına konuk olan Psikoterapist Yeşim Akıncı, kocanın ses tonunu sorunca sunucu Nur Viral'i gülme tuttu.

Beyaz TV'de Nur Viral'in programına konuk olan Psikoterapist Yeşim Akıncı, bir izleyicinin aldatılma şüphelerine dair yorumlarda bulundu.

Bugün canlı yayınlanan programda Nur Viral'e eşiyle alakalı sorunundan bahseden izleyici, aldatılma ihtimalini sorguladı.

Eşinin gece rüyasında 'oy tombulum' diye sayıkladığını ve kendisinin zayıf olduğunu belirten kadının düşünceleri, Yeşim Akıncı tarafından yorumlandı.

"Kocamın sevgilisi mi var?"

Kadın, "Kocam rüyasında hep 'oy tombulum' diye sayıklıyor ama ben zayıfım. Kocamın sevgilisi mi var?" sorusunu sordu.

Bunun bilinçaltıyla ilgili olabileceğine dikkat çeken Akıncı, "Rüyalar aslında gerçekten bilinçaltımızı kapsar. O yüzden baktığınızda 'oy tombulum' neden aldatılma teması olarak düşünülsün? Belki annesine, belki oy tombulum şarkısı aklına geldi. Neden aldatıldığını düşünüyor. Bu bi bakış açısı zaten ama ben bir terapist olarak neden aldatılma şeması oluştu bunu merak ettim. Davranışlarında bir şeyler varsa olabilir ama belki radyoda bir şarkı aklında kaldı. Yok yok, öyle bir şey yok bence. Bunu açık söylüyorsa bence, lütfen gerisini de getirsin." dedi.