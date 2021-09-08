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Rıdvan Dilmen '8 bin liraya çalışan insanlar var' demişti sözlerine açıklık getirdi

Türkiye-Hollanda maçını yorumlarken "Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" diyen Rıdvan Dilmen, eleştiriler üzerine açıklama yaparak, "8 bin liraya çalışan insanlar var" sözüyle alt yapılarda çalışan teknik adamları kastettiğini söyledi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında 6-1 kaybettiği maç sonrası sarf ettiği "8 bin liraya çalışan insanlar var" sözüne açıklık getirdi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bu ifadeye açıklık getiren Dilmen, "Benim dün akşam milli maç sonunda yaptığım yorumun saçma sapan yere çekildiğini şaşkınla okudum. Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var (tabii ki bekar, evli, çocuklu farklı olmak üzere)" dedi. Dilmen, şöyle devam etti:

"Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim. 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi. Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum.

Şenol Güneş dahil hayatımda kimsenin kazandığı para benim gündemimde olmadı, olmaz da. Allah herkese önce sağlık, sonra istediği kadar para versin, helalse ki Şenol hocanın kazandığı anasının ak sütü gibi helal olsun. Rabbim de inşallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek nasip etsin. Herkese sevgi, saygılarımla."

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