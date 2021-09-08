BIST 1.445
DOLAR 8,45
EURO 10,01
ALTIN 488,66
YEREL

Kocaeli'de oyunun sonu kötü bitti! Bir anda ağlamaya başladı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de oyun oynadığı sırada evinin balkonundaki parmaklıklara kafası sıkışan 2 buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki M.G. isimli çocuk, evinin balkonundaki oyun oynadığı sırada balkondaki demir parmaklıklara kafasını sıkıştırdı.

Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan M.G.'nin ailesi de çocuklarını kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatay'da korku dolu anlar! Denizde hortum çıktı
Hatay'da korku dolu anlar! Denizde hortum çıktı
Millet İttifakı'nda Tanju Özcan rahatsızlığı!
Millet İttifakı'nda Tanju Özcan rahatsızlığı!
Rusya'da 9 katlı binada doğal gaz patlaması! 2 kişi öldü, yaralılar var
Rusya'da 9 katlı binada doğal gaz patlaması! 2 kişi öldü, yaralılar var
Kocasının rüyasını sordu! "Oy tombulum' diye sayıklıyor ama ben zayıfım"
Kocasının rüyasını sordu! "Oy tombulum' diye sayıklıyor ama ben zayıfım"
Sivas'ta pastadan öyle bir şey çıktı ki görünce şok oldu: Binlerce TL değerinde
Sivas'ta pastadan öyle bir şey çıktı ki görünce şok oldu: Binlerce TL değerinde
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak Afgan göçmen yorumu
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak Afgan göçmen yorumu
Suudi Arabistan'da vali, Japon büyükelçiye elle pilav yedirdi
Suudi Arabistan'da vali, Japon büyükelçiye elle pilav yedirdi
ATV Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk! Seyircinin yanıtı şaşırttı
ATV Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk! Seyircinin yanıtı şaşırttı
İstanbul'da korkunç an! İki tren kafa kafaya geldi: Facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul'da korkunç an! İki tren kafa kafaya geldi: Facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'da alkollü sürücüden polise zor anlar yaşattı: Hadi beni...
Bursa'da alkollü sürücüden polise zor anlar yaşattı: Hadi beni...