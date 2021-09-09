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La Casa de Papel 5. sezonu spoiler verenleri Netflix uçağa doldurup götürdü!

Netflix La Casa de Papel ile ilgili internette en çok spoiler (izlemeyen kişilere verilen ipucu) veren kullanıcıları tespit etti. Netflix, onları özel gösterime götüreceğini söyleyerek bir uçağa topladı ve akıllara durgunluk veren bir plana imza attı.

Netflix, bu zamana kadar görülmemiş bir olaya imza attı. Netflix, popüler dizi La Casa de Papel ile ilgili internette en çok spoiler veren kullanıcıları tespit edip tek tek ulaştı. Ünlü yayın platformu, bu kullanıcıları özel gösterime götüreceğini söyleyerek spoiler veremeyecekleri tek yer olan uçakta, dünyadaki tüm izleyicilerin 'huzuru' ve ipucu almadan 'ağız tadıyla' dizi izleyebilmeleri için 5 bölüm boyunca rehin aldı.

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