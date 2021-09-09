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POLİTİKA

Doğu Perinçek'ten AK Parti ve Tayyip Erdoğan sözleri! Perinçek saf mı değiştirdi?

SON Yıllarda AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yakın duran Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini hedef aldı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Beşar Esad'ın sarayını karşılaştırdı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayında son yıllarda yapmadığını yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi eleştirdi. AK Parti'nin çöküşe geçtiğini iddia eden Perinçek, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külleyesini de bunun işareti olarak gösterdi. İşte Perinçek'in açıklamalarından satır başları...

Ali Erbaş'ın sözleri! Kaybederken mantıklı davranmıyorlar

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamalarında sorun Erbaş'ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var. Sorumluluk hükümette ve yargıdadır. En başta da sayın Erdoğan'dadır.

- Bu bir din istismarıdır. Bu Tayyip Erdoğan yönetiminin gidişatıyla ilgili çok önemli bir işaret. İniş halindeler, kaybediyorlar, kaybederken de mantıklı davranamıyorlar. Yargıtay duayla açılmaz. Duanın yeri camidir, evlerdir. Din istismarıyla bir çıkış yok. Bu çare değil, çaresizlik. 

Beşar Esed'in sarayıyla karşılaştırdı

- Ben Şam'a gittim, Beşar Esad'la görüştüm. 4 katlı bir binada oturuyor. Duvarı ile bina arasında 8-10 metre mesafe var. Taş atsan camını kırarsın. Cumhurbaşkanlığı'nın böyle külliyeler vesaireler... Böyle halktan uzak duvarların arkasına gitmeye lüzum yok. Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker. Çöken rejimler böyle şatafatlı saraylar yapar. 

Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var

- AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Bunları başkaları Cumhurbaşkanına söylemeyebilir. Bunları dinlediği zaman benim hakkımda olumsuz da düşünebilir. Ama ona birisinin hakikatleri söylemesi lazım. Sayın Tayyip Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var. Gerçeklerin ona söylenmediğini görüyorum.

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