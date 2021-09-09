Fox Tv Sen Çal Kapımı final bölümü izleyicileri şaşırtan detay

FOX TV Sen Çal Kapımı final bölümünde izleyiciler Hande Erçel'in hamile göbeğinin gereğinden fazla büyük olması nedeniyle şoke oldu.

FOX TV Sen Çal Kapımı final bölümünde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerinde olduğu dizi için başlatılan #sonkezsençalkapımı hashtag'i Dünya çapında yaklaşık 7 milyon tweet atılarak 24 saat içinde dünyada en fazla konuşulan tag oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, dün akşam yani 8 Eylül Çarşamba akşamı final yaptı. Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümünde izleyenleri büyük sürprizler karşıladı.

Final bölümünde neler yaşandı?

Serkan ve Eda'nın macerası sona ererken, final bölümünden ortaya çıkan kareler şok etkisi yarattı.

Eda karakterini canlandıran oyuncunun hamile görüntüsü, oldukça büyük gözüken göbeği herkesin dikkatini çekti.