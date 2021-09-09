Miss Turkey 2021'de sunucu Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamilelik' şakası

Miss Turkey 2021’in sunumunu Berfu-Eser Yenenler çifti üstlendi. Berfu Yenenler, sahnede “Eser, kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diye espri yapınca salon kahkahalara boğuldu.

Her sene merakla ve ilgiyle beklenen Miss Turkey 1’lik tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz’da, 2010 yılında gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasında, 4.’lük tacının sahibi olmuştu. Dilay Korkmaz 2010 yılında 4.’lük tacının sahibi olması sebebi ile aynı yıl Çin’de gerçekleşen “Miss International’da” ülkemizi temsil etmiş ve 80 ülke arasından, ilk 15’e girerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Dilara Korkmaz’ın bu sene Miss Turkey 1.’si olması ile büyük bir sevinç ve gurur yaşayan Dilay Korkmaz, kız kardeşi ile sahip oldukları 1.’lik ve 4.’lük taçlarını takarak objektife poz verdiler.

“Eser, kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor"

Öte yandan Miss Turkey de oldukça renkli anlar yaşandı. Miss Turkey 2021’in sunumunu Berfu-Eser Yenenler çifti üstlendi. Berfu Yenenler, sahnede şöyle espri yaptı: “Eser, kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor.”