BIST 1.436
DOLAR 8,48
EURO 10,06
ALTIN 489,77
YEREL

Kırıkkale'de kız meselesi ortalığı karıştırdı! Polis havaya ateş açtı

KIRIKKALE'de kız meselesi yüzünden 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayı durdurmak isteyen trafik polisi, tabancasıyla havaya ateş açtı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. ile H.A. arasında kız meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.A. (33) bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. O sırada olayı gören bir trafik polisi, kavgayı ayırmak için tabancasıyla havaya ateş açtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bacağından yaralanan H.A. ise ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki kişinin de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirtildi. Olayın şüphelisi Ç.K, emniyetteki işlemlerinin ardından denetimli olarak serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fox Tv Sen Çal Kapımı final bölümü izleyicileri şaşırtan detay
Fox Tv Sen Çal Kapımı final bölümü izleyicileri şaşırtan detay
Miss Turkey 2021'de sunucu Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamilelik' şakası
Miss Turkey 2021'de sunucu Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamilelik' şakası
Karantinanın bitmesine saatler kala yola çıktı! Yakalanınca "DHKP-C'li var sanki karşında" diye tepki gösterdi
Karantinanın bitmesine saatler kala yola çıktı! Yakalanınca "DHKP-C'li var sanki karşında" diye tepki gösterdi
İstanbul Şişli'de Şilan Topal eşi tarafından böyle kaçırıldı! O anlar kamerada
İstanbul Şişli'de Şilan Topal eşi tarafından böyle kaçırıldı! O anlar kamerada
Samsun'un Atakum Plajı'nı tomruklar kapladı! Sinop'taki sel sürükledi
Samsun'un Atakum Plajı'nı tomruklar kapladı! Sinop'taki sel sürükledi
Şişli'de çöp atan yaşlı adama otomobil çarptı! Feci anlar kamerada
Şişli'de çöp atan yaşlı adama otomobil çarptı! Feci anlar kamerada
Kocaeli'de oyunun sonu kötü bitti! Bir anda ağlamaya başladı
Kocaeli'de oyunun sonu kötü bitti! Bir anda ağlamaya başladı
Hatay'da korku dolu anlar! Denizde hortum çıktı
Hatay'da korku dolu anlar! Denizde hortum çıktı
Millet İttifakı'nda Tanju Özcan rahatsızlığı!
Millet İttifakı'nda Tanju Özcan rahatsızlığı!
Rıdvan Dilmen '8 bin liraya çalışan insanlar var' demişti sözlerine açıklık getirdi
Rıdvan Dilmen '8 bin liraya çalışan insanlar var' demişti sözlerine açıklık getirdi