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Ankara'da sokakta yürürken kabusu yaşadı: Beni yere yatırdılar, bağıramadım bile

ANKARA'nın Sincan ilçesinde başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Sincan ilçesi Yenikent Fevzi Çakmak Mahallesi 168 Caddede meydana geldi. Oturduğu apartmanın hemen yakınında yürüyen ev hanımı Özlem Akbulat'a (31) sürü halindeki başıboş köpekler saldırdı. Saldırı sonucunda yaralanan Akbulat'ı olayı görerek annesine yardıma koyan oğlu kurtardı.

Olayı anlatan Özlem Akbulat, “Yoldan geçerken köpekler bana saldırdılar. Kalakaldım, hiçbir şey yapamadım. Beni yere yatırdılar. Bağıramadım bile. 11-12 köpek vardı, 5 tanesi benim üstümdeydi. Oğlum yetişti beni kurtardı. Biz çocuklarımız artık bakkala bile gönderemiyoruz. Yetkililer artık buna bir çözüm bulsun" diye konuştu.

"Başıboş bırakılması çok yanlış"
Bir mahalle sakini ise çocukların tek başlarına okula gidemediklerini, bakkala ekmek almaya bile gidemediklerini söyleyerek köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyerek yetkililerin çözüm bulmasını istedi.
Bir başka vatandaş ise, “Hepimiz hayvan severiz ama burada köpeklerin başıboş bırakılması çok yanlış. Çocuklarımızı kız arkadaşlarımızı tek başına bırakamıyoruz saldırıyorlar. Bu konuda kesinlikle yardım istiyoruz" diye tepki gösterdi.

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