BIST 1.439
DOLAR 8,47
EURO 10,03
ALTIN 488,46
YEREL

Antalya'da kamyonun freni boşaldı! Şans eseri ölümden döndüler

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da park halindeyken freni boşalan kamyon, sol şeride geçerek kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi şans eseri ölümden döndü.

Olay, Barbaros Caddesinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki Mehmet Kılıç’a ait 07 JU 853 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu bir anda rampa aşağı harekete geçti. Yolun karşı şeridine geçen ve kaldırıma çıkan kamyon, kaldırımda bulunan vatandaşların çığlık ve kaçışmaları arasında yaklaşık 100 metre gittikten sonra işyerlerinin tabelalarına çarpıp yön değiştirdi ve karşı şeride geçti. Kamyon yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza, facianın eşiğinden nasıl dönüldüğünü gözler önüne serdi. Caddenin en hareketli olduğu akşam saatinde yaşanan kazada, kaldırımda yürüyen vatandaşlar, oynayan çocuklar ve sohbet eden esnaflar kamyonu son anda fark ederek canlarını zor kurtardı. Kasap dükkanı önünde oynayan küçük kızını kamyonu fark ettiği an kucağına alarak kaçan baba kızını son anda kurtardı. Kamyon yeniden yön değiştirip yolun karşısına geçerken, yolda seyir halindeki bir otomobilin saniyelerle kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu da kamera kayıtlarına geçti.


"Ne olduğunu anlayamadık"
Kızını kurtaran baba, “Bir anda gürültüyle kamyonun üzerimize geldiğini gördüm. Kamyonun altında kalmak üzere olan kızımı kucakladığım gibi çektim. Diğer çocuklar da kaçıştılar. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu. Kaza anını gören esnaf kadın ise, “Bir anda yukarıdan aşağıya kaldırımda gelen kamyonu gördüm. Kaldırım çok kalabalıktı. Herkes kaçıştı. İşyerimizin tabelasını alıp gitti” dedi.


Son anda kurtuldular
Kamyon geldiği sırada kuaför önünde oturan kadın ise kamyonu son anda fark ettiğini, koluna dokunup geçtiğini söyledi. Bir başka esnaf da kamyonun yolun karşısından geçtiğini, iş yerinin önünde son anda kendilerini içeri atarak kurtardıklarını, iş yerinin tabelasına çarparak yön değiştirdiğini dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Halk otobüsünde kadınların maske kavgası çok fena! Zor ayırdılar o anlar kamerada
Halk otobüsünde kadınların maske kavgası çok fena! Zor ayırdılar o anlar kamerada
Ahmet Davutoğlu, Zafer Çağlayan'ın kendisini üstü örtülü tehdit ettiğini söyledi
Ahmet Davutoğlu, Zafer Çağlayan'ın kendisini üstü örtülü tehdit ettiğini söyledi
Bursa'da Suriyeliler tekme tokat birbirine girdi! Acımasızca vurdular
Bursa'da Suriyeliler tekme tokat birbirine girdi! Acımasızca vurdular
Bursa'da yok artık dedirtecek olay! Rahatlığı şaşırttı
Bursa'da yok artık dedirtecek olay! Rahatlığı şaşırttı
Diyarbakır'da 17 gündür aranıyordu! TikTok ele verdi: İğrenç olay ortaya çıktı
Diyarbakır'da 17 gündür aranıyordu! TikTok ele verdi: İğrenç olay ortaya çıktı
La Casa de Papel 5. sezonu spoiler verenleri Netflix uçağa doldurup götürdü!
La Casa de Papel 5. sezonu spoiler verenleri Netflix uçağa doldurup götürdü!
Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu işte birinci olan 14 Numara Dilara Korkmaz
Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu işte birinci olan 14 Numara Dilara Korkmaz
Kırıkkale'de kız meselesi ortalığı karıştırdı! Polis havaya ateş açtı
Kırıkkale'de kız meselesi ortalığı karıştırdı! Polis havaya ateş açtı
Fox Tv Sen Çal Kapımı final bölümü izleyicileri şaşırtan detay
Fox Tv Sen Çal Kapımı final bölümü izleyicileri şaşırtan detay
Miss Turkey 2021'de sunucu Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamilelik' şakası
Miss Turkey 2021'de sunucu Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamilelik' şakası