Ahmet Altan hapisten çıktıktan sonra ilk kez konuştu! Silivri soğuk değil o kadar da korkmayın

Ahmet Altan, 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında 4.5 yıl kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu.

Altan, muhaliflere yönelik "Silivri soğuktur" mottosuna da itiraz etti. Taraf gazetesinde yardımcısı olan Yasemin Çongar'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, "Hep korkmayan adamlar olsun istiyorsunuz, e sen de korkma. Neden korkuyorsun? Girdim yatım çıktım, bir daha girerim. Silivri soğuk değil, o kadar korkulacak bir yer de değil." dedi.



Programın başında Çongar'ın "Nasılsın" sorusuna "Biraz heyecanlıyım. Çünkü ne zaman televizyonda konuşsam beni hapse atıyorlar. Şansımı bir daha denemek üzere geldim” cevabı veren Altan, cezaevinde yazdığı ‘Dünyayı Bir Daha Görmeyeceğim’, ‘Hayat Hanım’ ve 'Zarlar' kitaplarından bölümler okudu, cezaevindeki hayatını anlattı. Nedim Şener ise Ahmet Altan röportajı için "FETÖ'nün TARAF isimli kumpas paçavrasının yönetmeni Ahmet Altan, yardımcısı Yasemin Çongar'a konuşmuş. FETÖ paçavrasında, Dink cinayetini nasıl kararttıklarını, buna rağmen nasıl Dink ödülü aldığını, FETÖ kumpasının medya operatörleri olduklarını da konuştular mı acaba..." paylaşımı yaptı. İşte Ahmet Altan'ın sosyal medyada gündem olan açıklamalarından bazı satırbaşları...



Silivri soğuk değil, kaloriferleri harikulade yanıyor

- Gerçekten iyiyim. Sağlığım çok iyi, moralim iyi, hapishanede kendime iyi baktım. Hapishane zaten o kadar da korkulacak bir yer değil. Bir motto var ya 'Silivri soğuktur'. Bir kere şunu söyleyeyim, Silivri soğuk değil. Kaloriferleri harikulade yanıyor, yemekleri de hiç fena değil.



- Avlusunda da yürürsen, güzel de spor yaparsan öyle çok korkulacak, bütün hayatını bir korkunun içine hapsedeceğin, kendi kişiliğinden haysiyetinden bu korku yüzünden vazgeçeceğin bir tehdit değil.



- Hapishanedeki en yaşlı kişiydim. Yanıma çocuklarım yaşındaki gençleri veriyorlardı. Ben onlara, ‘Biz buraya girdiğimiz gibi çıkmayacağız’ diyordum. ‘Biz buradan girdiğimizden daha iyi çıkacağız’ diyordum. Hapishaneye girdiğimden daha iyi çıktım oradan.



Bu kadar hapisten korkmaları beni utandırıyor

- Mesela görüyorum, çok korkuyorlar. Bu kadar hapishaneden, acıdan korkmaları beni biraz utandırıyor. Her konuşacak olan adam konuşmuyor, çünkü ‘Silivri soğuk’muş. Bir daha söylüyorum, Silivri soğuk değil. Eğer o kadar korkuyorsanız başka bir neden bulun. Kaloriferler çok yanıyor, yekleri çok iyi. Tavsiye ederim yani.”



Korkmayı bu kadar sıradanlaştırmayın

- Şartlar kötü olabilir. Ve bu şartları da değiştirmeye senin gücün yetmiyor şu sırada. İstediğin kadar git şikayet et. Şartları değiştiremezsin ama değiştirebileceğin şeyler var. Kendi davranışların. Konuşursun, yazarsın, bir şey söylersin. Korkmayı bu kadar sıradanlaştıramazsın. Korkmak, bu kadar sıradan, bu kadar rahatlıkla kabul edeceğimiz bir şey değil bence.



Tayin olmaktan korkuyorlarmış...

- Ben mesela şu lafa tahammül edemiyorum: Yargıçlar adil karar veremiyorlar, niye, çünkü başka yere tayin olmaktan korkuyorlarmış. Bu adamı öfkelendirir. Sen başka yere tayin olmaktan korkan bir adamsan, yargıç olma. Korktuğun için başkasının hayatını mahveden bir karar veriyorsun. Korkunun bu derece utanç verici bir mazeret olmasını nasıl kabul ediyorsunuz?



Hapishaneye girdim, çıktım bir daha girerim

- Ben etmem. Ben etmem. Hapishaneye girdim, çıktım, bir daha da girerim. Etmem, utanç vericidir bir insan için. Bir herif bir yerden bir yere tayin olmaktan korkuyor diye binlerce insanın hayatını mahvediyor, ve o tayin olma korkusu da çok haklı bir mazeret olarak kabul görüyor. E insaf! Tabii ki memleketiniz böyle olur.”



Hep korkmayan adamlar olsun istiyorsun e sen de korkma

- Bir kötü insan yazmak istiyorum aslında. Kötü, gerçekten insanlara kötülük yapan, elinde güç olan ve kötülük yapan birilerini yazmak istiyorum. O da çok ilgimi çekiyor. Korkan birini anlıyorum. Ben insanların korkmasına karşı da değilim. Tabii ki korku çok insani bir şey ama söylemek istediğim şey şu: Bu övünülecek bir şey değil. Bunu bir yargıç mazereti haline getirmeyin.



- Korkuyorsanız korkun da korkuyu bu kadar sıradanlaştırmayın. Neredeyse övünülecek bir şey. Biraz da korkmamayı dene. Korkmayan adamlar da var. Hep korkmayan adamlar olmasını istiyorsunuz, e sen de korkma. Sen de korkma. Neden korkuyorsun? O kadar da korkacak bir şey yok. Girdim yatım çıktım, bir daha girdim yattım çıktım, bir daha girip yatıp çıkarım.”