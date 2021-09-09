BIST 1.447
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,44
YEREL

Kayseri'de nişanlısından ayrılınca gözü döndü! Yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de iddiaya göre nişanlısından ayrılan bir şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Yürekleri ağza getiren olayda, şahıs polis ekiplerince ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gesi yolu üzerinde boş bir arazide elinde pompalı tüfekle bir şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri isminin M.D. olduğu öğrenilen genci ikna etmek için büyük çaba harcadı.

Bir süre ikna çabalarına yanıt vermeyen M.D., elindeki pompalı tüfeği baş ve karnına doğrulttu. Yüreklerin ağza geldiği olayda polis ekipleri, M.D.'yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ikna ederek tüfeği aldı. M.D., tedavi edilmek üzere hazır bulunan ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri açıklandı 120 milyara dolara dayandı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri açıklandı 120 milyara dolara dayandı
TÜSİAD'dan eğitim raporu: 160 bin öğrenci okulu terk edebilir!
TÜSİAD'dan eğitim raporu: 160 bin öğrenci okulu terk edebilir!
Afganistan’a insani yardım devam ediyor
Afganistan’a insani yardım devam ediyor
Ali Erbaş bu defa gençlere seslendi: Dijital dünya gençlere kul olduğunu unutturuyor!
Ali Erbaş bu defa gençlere seslendi: Dijital dünya gençlere kul olduğunu unutturuyor!
Adana'da çalılık yangını!Beyaz araç polisi alarma geçirdi
Adana'da çalılık yangını!Beyaz araç polisi alarma geçirdi
Can Ataklı'nın yargılandığı davada yeni gelişme
Can Ataklı'nın yargılandığı davada yeni gelişme
Ankara'da cinsel ilişki sırası için öldürdü! Davada karar çıktı: Olay sırasında...
Ankara'da cinsel ilişki sırası için öldürdü! Davada karar çıktı: Olay sırasında...
Daha önce ahır olan yerde salça üretmişler! 52 bin salçaya el konuldu
Daha önce ahır olan yerde salça üretmişler! 52 bin salçaya el konuldu
Macaristan Başbakanı Orban'dan Polonya'ya para cezası verilmesini talep eden AB Komisyonuna tepki
Macaristan Başbakanı Orban'dan Polonya'ya para cezası verilmesini talep eden AB Komisyonuna tepki
CHP 98'inci yaşını kutluyor: Kardeş halkların kutup yıldızı olacağız
CHP 98'inci yaşını kutluyor: Kardeş halkların kutup yıldızı olacağız