Adnan Oktar'ın bir günü çizgifilm oldu! Kedicikleri, kıyafetleri, yiyip içtikleri ve 'avlanma' teknikleri

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar bin 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde olan Oktar'ın bir günü çizgi film haline getirildi. Çizgi filmde Adnan Oktar'ın 'kedicik' olarak bilinen kadınları nasıl tuzağına düşürdüğü başta olmak üzere şatafatlı hayatının bugüne kadar pek de gün yüzüne çıkmayan ayrıntıları anlatıldı.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın yeni bir çizgi filmi ortaya çıktı. Halen Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevinde yatan Adnan Oktar’ın kediciklerle ve erkek müritleri ile olan konuşmalarını anlatan çizgi film büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyada “140 journos”un hazırlayıp yayınladığı yaklaşık 6,46 dakikalık video izlenme rekorları kırıyor. Adnan Oktar ile müritlerinin diyaloglarını ve ilginç konuşmalarını mizahi bir dil ile anlatan videoda, mahkemeler de ortaya çıkmayan bazı gerçeklerin çizgi film ile anlatılması dikkati çekiyor.